Lineker non ha dubbi: “Messi è meglio di CR7, non si dovrebbe nemmeno discutere”

L’ex-calciatore inglese Gary Lineker ha detto la sua sulla diatriba in merito a chi sia più forte fra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: “Spesso dipende da quale squadra si fa il tifo: Messi è il migliore per chi sostiene il Barcellona, Cristiano Ronaldo è supportato da chi tifa Real Madrid e Juventus. Secondo la mia opinione, però, non si dovrebbe nemmeno discutere di questo; Messi è il migliore. Nessun dubbio.”

Foto: Telegraph