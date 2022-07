L’indiscrezione: Zielinski-West Ham, la trattativa procede. E Piotr non chiude

Non possiamo dire con certezza che la trattativa per Piotr Zielinski al West Ham andrà fino in fondo perché neanche i diretti interessati oggi lo sanno. Ma, rispetto a quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, possiamo dire che la trattativa sta andando avanti. Il Napoli chiede 40 milioni, bonus compresi, il West Ham – che era partito da 25 più bonus- ha raggiunto quota 30. Il profilo piace molto, Piotr (che ha altri due anni di contratto con un ingaggio importante) non ha chiuso le porte. E quindi si può andare avanti, in attesa di capire i margini per arrivare a un accordo.

foto: Twitter napoli