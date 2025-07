L’indiscrezione: Zerbin-Cremonese, siamo in chiusura oltre 15 giorni dopo

27/07/2025 | 15:22:50

Alessio Zerbin: pole Cremonese del 10 luglio, pressing aumentato due giorni dopo, esclusiva ormai sul punto di andare in porto perché ci sono gli accordo con il Napoli. Poco fa il via libera, malgrado i tentativi del Pisa dal nostro punto di vista mai davvero concreti visto che abbiamo sempre puntato sui grigiorossi. E la Cremonese ha ormai chiuso: prestito oneroso, con diritto che diventa obbligo in caso di salvezza, bonus vari e totale dell’operazione di circa 3,5 milioni nel caso in cui fossero raggiunte tutte le condizioni.