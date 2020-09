Alessio Zerbin giocherà nella Pro Vercelli. C’è l’accordo con il Napoli per l’attaccante classe 1999, gli ultimi dettagli sono stati messi apposto in queste ore. Zerbin arriverà in prestito, lunedì è prevista la firma e subito dopo si metterà a disposizione del nuovo club.

Foto: sito Pro Vercelli