L’indiscrezione: Zenit, prima un sostitito. E poi Rigoni può andare alla Samp

Emiliano Rigoni è un obiettivo per l’attacco della Samp. E’ lui il profilo individuato dal club blucerchiato per rinforzare il reparto avanzato da affidare a Di Francesco. Anche nelle ultime ore ci sono stati contatti con lo Zenit San Pietroburgo, proprietario del cartellino del classe ’93: la strategia del club russo è quella di individuare prima il sostituto di Rigoni e poi dare il definitivo via libera alla Samp. Per l’argentino si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza nella passata stagione con l’Atalanta.

Foto: Twitter ufficiale Zenit