Traballa la panchina di Walter Zenga. Il Venezia è capitolato tra le mura amiche contro il Perugia (3-2 il punteggio finale), per quella che è la quarta partita di fila a secco di successi. I numeri impietosi condannano l’Uomo Ragno: appena una vittoria nelle ultime 10 giornate di campionato, appena 7 punti conquistati dal 16 dicembre scorso fino ad oggi. Una situazione complicata che ha fatto sprofondare il club lagunare a ridosso della zona playout. Tacopina non è soddisfatto del rendimento di Zenga, la società farà le valutazioni del caso, ricordiamo che c’è sempre Vecchi sotto contratto. Domenica sera (ore 21) il Venezia è atteso dal delicato derby contro il Verona, un impegno che sarà decisivo per il futuro di Zenga.

Foto: The Sun