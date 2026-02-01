﻿L’indiscrezione: Zaragoza alla Roma, via libera a un passo

01/02/2026 | 17:57:26

Bryan Zaragoza alla Roma: siamo in chiusura. Ieri sera vi avevamo anticipato il vertice previsto per oggi necessario per mettere a posto tutti i dettagli. Il Celta Vigo aveva dato il via libera (anche perché non può rispettare l’obbligo di riscatto che stava maturando), la trattativa con il Bayern Monaco proprietario del cartellino è in uno stato avanzato e siamo vicini allo scambio dei documenti. Prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo per circa 13 milioni. Ultimi dettagli.

Foto: X Celta Vigo