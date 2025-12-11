L’indiscrezione: Zapata, c’è una sirena turca. Ma il Torino l’ha ritrovato

11/12/2025 | 19:31:28

Duvan Zapata è tornato al centro del Torino: titolare contro il Milan, una convincente prestazione con gol, inutile ai fini del risultato ma che ha sancito la buona condizione dell’attaccante colombiano. Proprio lunedì scorso a Torino c’erano emissari di un club turco, alcuni indizi portano al Besiktas, per un’eventuale proposta da fare tra poche settimane alla riapertura del mercato. Fino a qualche settimana fa, considerata la difficoltà a tornare a pieno regime, nessuna ipotesi poteva essere esclusa. Ma adesso il Torino è convinto di aver ritrovato Zapata e ci punterà, all’interno di un’abbondanza offensiva che non dovrebbe comportare movimenti a gennaio. La situazione in generale va comunque monitorata e non si possono tirare le somme, considerato che Ngonge non ha dato i riscontri che il club immaginava di avere. Intanto, il Torino si gode il ritorno a pieno regime di Zapata, prossimo passaggio – delicatissimo – contro la Cremonese.

Foto: sito Torino.

