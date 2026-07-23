L’indiscrezione: Zanon, il Cagliari resta interessato. Ma il Pisa non molla
23/07/2026 | 23:45:15
Simone Zanon, terzino destro classe 2001, è un uomo mercato. A maggior ragione dopo l’ultima ottima stagione in Serie B con la Carrarese. Il Cagliari (che non intende approfondire per Favasuli) lo apprezza non poco e lo sta valutando da settimane. Non ha chiuso, ma resta interessato. Occhio al Pisa che ha già fatto una proposta alla Carrarese e che apprezza particolarmente Zanon.
Foto: Instagram Zanon