L’indiscrezione: Zaniolo-Newcastle, zero chance. Le ultime sul futuro

Nicolò Zaniolo e la Roma: tutto fermo. A conferma che non erano stati organizzati incontri per il rinnovo tra settembre e ottobre, siamo in una fase di totale stand-by. Non corrispondo al vero le voci trapelate su un interesse del Newcastle, fake news. Le valutazioni sono profonde, sia da parte del club (su in impegno da oltre 4 milioni a stagione) che dello stesso Nicolò sulla collocazione tattica e sulla necessità di rinnovare. Vedremo cosa accadrà a gennaio, ma non è da escludere che si arrivi a marzo-aprile in questa situazione in modo da rinviare tutto alla prossima estate. Zaniolo è stato a lungo in obiettivo della Juve ed è sempre piaciuto a Maldini (fin dallo scorso aprile, come raccontato) malgrado le smentite senza senso. Non aveva un senso, piuttosto, la storia di un rinnovo entro fine anno, lo dicono i fatti. Le prossime settimane saranno molto importanti per capire la direzione di entrambe le parti: se non ci fosse convergenza, un futuro lontano da Roma andrebbe inevitabilmente preso in considerazione.

Foto: Zaniolo Instagram