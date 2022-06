L’indiscrezione: Zaniolo, la Juve insisterà per trovare la soluzione

Di Maria ha dichiarato che ha ancora bisogno di un po’ di tempo prima di decidere, ha confermato il forte interesse della Juve, ma ha offerto la sensazione di non essere pronto per la decisione. Vedremo. Una cosa è sicura: la Juve insisterà per trovare la soluzione con la Roma, per Zaniolo. La serata di giovedì – dopo il forte interesse dallo scorso gennaio – può essere considerata in prospettiva una possibile svolta. La Roma ufficialmente non vuole contropartite, chiede una cinquantina di milioni compresi i bonus, in questo momento nessuno li dà. La Roma sarebbe padrona anche di andare avanti per una stagione, sapendo che difficilmente otterrà il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Ecco perché crediamo che, vicenda Di Maria a parte, la Juve insisterà.

Foto: Twitter Roma