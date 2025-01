L’indiscrezione: Zalewski più vicino al rinnovo con la Roma. L’Inter lo aspetta

È stata una giornata importante, frenetica, per Nicola Zalewski. Dopo un lungo vertice, sono stati mossi passi in avanti per il rinnovo di contratto dell’esterno polacco. Non ci sono ancora accordi definitivi, ma ci sono stati progressi che andranno confermati per arrivare alla fumata bianca. L’Inter aspetta gli sviluppi per accogliere Zalewski in prestito con eventuale diritto di riscatto.

Foto: Zalewski Instagram