L’indiscrezione: Zalewski-Galatasaray, gli aggiornamenti. E su Luca Pellegrini…

La Roma ha aperto al Galatasaray per Zalewski. Lo stesso esterno ha un atteggiamento diverso rispetto alla posizione rigida che lo aveva portato a dire no al PSV, anche se non è entusiasta di lasciare la Roma dove non avrebbe troppo spazio a maggior ragione in presenza di un cambio di modulo. In giornata sarà a Trigoria e verrà presa una decisione. Tuttavia servono gli accordi definitivi con il club giallorosso, nelle prossime ore sarà necessario avvicinarsi alla soluzione altrimenti tutto diventerà più complicato. I contatti sono andati avanti, il Galatasaray offre un ingaggio importante, la Roma chiede almeno 10 milioni per il cartellino malgrado il contratto in scadenza e comunque con la possibilità di rinnovare. Insomma, l’interesse è forte ma occorre trovare una quadratura definitiva: oggi giornata chiave visto che il mercato in Turchia chiude venerdì prossimo. Non sono aggiornate, invece, le voci delle ultime ore su Luca Pellegrini, spieghiamo meglio: il Galatasaray lo aveva cercato qualche settimana fa, ma in prestito con diritto di riscatto, un’operazione che non sarebbe stata vantaggiosa per la Lazio che eserciterà l’obbligo di riscatto con la Juve solo la prossima estate (il prestito della scorsa estate, unitamente a quello di Rovella, era biennale). Sulla fascia mancina, comunque, il Galatasaray ha necessità di fare un colpo e quindi cercherà di insistere per Zalewski oppure andrà su un altro obiettivo. Ricordiamo il clamoroso tentativo (a vuoto) per Tavares proprio con la Lazio negli ultimi giorni del mercato in Italia.

Foto: Zalewski Instagram