L’indiscrezione: Wesley, l’asticella è molto alta. Cinque club alla finestra

23/06/2025 | 23:25:31

Wesley è un bel prospetto di fascia destra, classe 2003 e qualità fuori discussione. Il Flamengo ha ricevuto ben 5 sondaggio: due da club italiani, uno dalla Spagna e un altro dalla Russia. Ma le condizioni sono particolari, semplicemente perché – a tre anni e mezzo dalla scadenza del contratto- i brasiliani non intendono privarsene se non per una proposta irrinunciabile. La base è di 25-28 milioni con bonus tali da sfondare il muro dei 30 milioni. Insomma, ci vorrà una grande proposta.

Foto: Instagram Wesley