L’indiscrezione: Vogt, il Torino lo ha fatto seguire. Ma non è convinto

06/01/2026 | 23:59:43

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di Alessandro Vogt, attaccante classe 2006 che si è messo in luce con il San Gallo. Il Torino lo ha messo in una lista di profili interessanti, il ragazzo ha numeri e ha già fatto tanti gol nel campionato svizzero. Ma le ultime valutazioni non hanno portato il club a sciogliere le riserve, restano le perplessità sull’investimento da fare. Non è un no definitivo, ma neanche un sì. Nello stesso tempo va monitorata la posizione di Zapata che – come raccontato – è tutt’altro che sicuro di restare.

foto sito san gallo