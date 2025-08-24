L’indiscrezione: Vlahovic più uno, Allegri insiste. Ora tocca al Milan

I problemi di Boniface mettono il Milan nella condizione di tornare sul mercato. In attesa di una decisione definitiva sull’attaccante del Lipsia, ma le sensazioni sono negative da venerdì, il Milan è tornato al lavoro ma lo era già durante la vicenda legata all’attaccante del Bayer Leverkusen. La priorità di Max Allegri resta Dusan Vlahovic, i primi contatti li abbiamo raccontati in esclusiva lo scorso 7 giugno e ci siamo tornati più volte negli ultimi mesi. Ora spetta al Milan decidere andare fino in fondo, trovando la sponda favorevole con la Juventus che si accontenterebbe di 16-17 milioni più 2-3 di bonus, possibilmente senza contropartite tecniche. Se la volontà di Dusan (ci riferiamo all’ingaggio) e quella del Milan coincideranno, si potrà andare fino in fondo, ma dobbiamo aspettare che i rossoneri dopo i contatti diretti e indiretti passino alle vie di fatto, passaggio decisivo. In lista continuiamo a tenere Harder (che non aspetterà a lungo), mentre un intermediario ha proposto Orokodare.

