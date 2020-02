L’indiscrezione: Viviano, visite e idoneità ok. Ora allenamento alla Pinetina

Tutto ok, ormai Emiliano Viviano in orbita Inter non è più una sorpresa. La sorpresa era quella di stamattina subito dopo le 9,30 quando vi avevamo parlato della necessità nerazzurra di prendere un altro portiere dopo l’infortunio di Handanovic e le incertezze di Padelli nel derby di ieri. Portiere individuato in Emiliano Viviano che ha fatto le visite all’Humanitas e poi ottenuto l’idoneità al Coni. Adesso Viviano è atteso alla Pinetina per l’allenamento, subito dopo verrà formalizzato il resto.

Foto: sito ufficiale Sampdoria