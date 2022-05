L’indiscrezione: Viviano-Karagumruk, accordo per il rinnovo

Emiliano Viviano resta al Karagumruk. L’esperto portiere classe 1985 ha raggiunto poco fa l’accordo con il suo attuale club per il rinnovo: era in scadenza, prolungherà fino al 30 giugno 2023. Reduce da una stagione importante, Viviano aveva un paio di offerte, ma non ha avuto dubbi sull’opportunità concessagli dal club turco. A Istanbul sta bene, i programmi sono ambiziosi, Viviano riparte dal Karagumruk.