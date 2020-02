Visite terminate, tutto ok. Ora Emiliano Viviano si è trasferito al Coni per l’idoneità, ultimo passaggio necessario all’interno dell’emergenza Inter che ha deciso di rivolgersi ad un altro portiere dopo l’infortunio a Samir Handanovic e a seguito della non certa convincente prestazione di Padelli nel derby. Nel pomeriggio ulteriori aggiornamenti.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria