La Vis Pesaro ha scelto il portiere e ha trovato l’intesa con il Pisa. Si tratta di Ante Vukovic, classe 2004, croato acquistato dal club toscano a gennaio 2023. Adesso per Vukovic c’è la possibilità di maturare un’importante esperienza in Serie C, ci sono gli accordi con il Pisa per il prestito.

Foto: logo Vis Pesaro