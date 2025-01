L’indiscrezione: Virtus Entella, vicino il ritorno di Karic

La Virtus Entella sta per piazzare un altro colpo, si tratta del centrocampista Nemin Karic, classe 1999, in uscita da Trapani e si tratterebbe di un ritorno. Tra il club siciliano e l’Entella c’era già stato un contatto di mercato relativo all’attaccante Fall (mancano gli ultimi dettagli), adesso si può replicare con Karic. C’erano altri due club di Serie C sul centrale che può giocare anche come mezzala, ma l’Entella è vicino al traguardo.

Foto: logo Virtus Entella