L’indiscrezione: Viola e la Salernitana oltre un mese dopo. Ora nuovo tentativo

Nicolas Viola e la Salernitana: pista vecchia, anzi vecchissima. E che ora si può riaprire. Era addirittura maggio quando la Salernitana aveva già sondato Viola, lo scorso 26 luglio uno scatto abbastanza deciso. Ma non era arrivato l’accordo perché il giocatore aveva chiesto qualcosa in più dei 400 mila euro circa a stagione che gli aveva offerto il club granata. Adesso ci sono margini per riprovarci, anche se non siamo a un passo dagli accordi e i discorsi andranno avanti nelle prossime ore. Intanto, Viola si sta allenando con la Reggina, suo vecchio club, in attesa di una sistemazione. La Salernitana è un’idea che torna, ma serve l’intesa.

Foto: Instagram Viola