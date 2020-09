Non trovano riscontro le voci che arrivano dalla Spagna, secondo cui il cileno sarebbe arrivato già stasera a Milano per chiudere l’accordo con l’Inter. La trattativa tra Vidal e l’Inter non è in dubbio, resta saldamente in piedi, ma ribadiamo che il giocatore del Barcellona questa sera non sarà a Milano, come riferito dalle fonti spagnole.

Foto: Twitter personale