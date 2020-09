L’indiscrezione: Vidal-Inter, nessun indennizzo. Le cifre e la durata del contratto

Arturo Vidal è atteso in serata a Milano, domani visite e firma. Una grande operazione a zero da parte dell’Inter, è giusto rimarcare questo concetto per respingere le voci che parlano del pagamento di un indennizzo al Barcellona. Non è così, il club catalano ha liberato a zero il centrocampista, il gioco dei bonus farà la differenza. Vidal sottoscriverà un contratto biennale con opzione per l’eventuale triennale: guadagnerà cinque milioni più bonus in questa stagione, 6.5 milioni più bonus la prossima. Ma soprattutto ritroverà Antonio Conte, per lui l’unica cosa che conta.

Foto: Twitter Barcellona