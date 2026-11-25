L’indiscrezione: Vicenza-Gallo, vertice in arrivo. Il Verona tra crisi e ritiro

25/11/2026 | 10:15:16

Il Vicenza è in crisi, la posizione di Fabio Gallo traballa sempre più. Poco più di due settimane dopo la sconfitta contro la Cremonese, a quei tempi si decise per la fiducia prima della sosta, il pareggio di Ascoli aveva rafforzato la posizione dell’allenatore. Ma per poco visto che lo stop interno contro la Carrarese porterà a una riunione tra qualche oretta e sembra scontata decisione di sollevare Gallo dall’incarico. Il Vicenza, come anticipato, aveva già contattato Davide Dionigi mettendolo in cima alla lista, un altro profilo più defilato potrebbe essere quello di Breda, nelle prossime ore sapremo. Non vive un gran momento il Verona, seconda sconfitta di fila e squadra in ritiro per preparare la trasferta di Empoli. Uno snodo importante anche per Marco Baroni, malgrado un contratto ricco.

Foto: instagram Gallo