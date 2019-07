L’indiscrezione: Verre al Verona, manca solo l’annuncio. E la Samp è sempre più vicina a Rigoni

Il Verona si appresta ad abbracciare Valerio Verre. Il via libera della Samp è già arrivato, come vi abbiamo raccontato in esclusiva lo scorso 24 luglio, ormai manca soltanto l’annuncio. Il centrocampista classe ’94, sotto contratto con i blucerchiati fino al 2021 e reduce dal prestito al Perugia, è da giorni un promesso sposo del club gialloblù neo promosso in A, presto arriverà il comunicato ufficiale del suo trasferimento a Verona. Intanto la Samp è sempre più vicina a Emiliano Rigoni: lo Zenit ha trovato l’accordo con il Barcellona per Malcom (operazione da 40 milioni più 5 di bonus), un affare che darà il via libera all’esterno argentino, un profilo che piace moltissimo a Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Zenit