L’indiscrezione: Verona, nei radar c’è sempre Mazzitelli. E Gagliardini si ripropone

14/08/2026 | 23:10:32

Un mese fa vi avevamo parlato del forte interesse del Verona per Luca Mazzitelli, rientrato a Como dal prestito di Cagliari. L’interesse resiste, il Verona deve sciogliere qualche perplessità legata agli infortuni frequenti dell’ultima stagione. La novità è che ci sono stati contatti con lo svincolato Roberto Gagliardini che tornerebbe volentieri dopo la recente parentesi con l’Hellas. Il club valuterà e poi prenderà una decisione definitiva, sempre se Gagliardini non avrà trovato nel frattempo altre soluzioni.

Foto: X Cagliari