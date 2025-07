L’indiscrezione: Verona, domani l’arrivo del difensore Valentini

20/07/2025 | 21:53:12

Serviva soltanto il via libera del Verona, come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa. Adesso Nicolas Valentini è pronto a raggiungere il ritiro dell’Hellas, accadrà nella giornata di domani visto che pochi minuti fa è arrivato il placet della Fiorentina. Per il difensore centrale argentino classe 2001 la possibilità di una nuova esperienza in prestito dopo quanto accaduto nei mesi scorsi.

Foto: Instagram Verona