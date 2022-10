L’indiscrezione: Verona-Cioffi, un’altra chance. Ma la fiducia è in ribasso

Gabriele Cioffi resta sul filo e a rischio, ma il Verona ha deciso di dargli l’ultima chance domenica a Salerno. Ieri c’è stato un summit tra il presidente Setti e il direttore sportivo Marroccu, l’intenzione è quella di non andare oltre la prossima partita. Non c’è solo insoddisfazione per i risultati, ma per gli atteggiamenti e per alcune scelte. Il ristretto numero dei candidati in caso di svolta è sempre lo stesso, partendo da Paulo Sousa (proposto da un intermediario e presente non tanto casualmente alle ultime due partire) e Ballardini (un candidato già lo scorso agosto), sullo sfondo Andreazzoli e la soluzione interna Bocchetti. Adesso toccherà a Cioffi ribaltare una situazione scomoda: la fiducia è in ribasso, quasi azzerata.

Foto: Instagram Hellas Verona