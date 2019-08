L’indiscrezione: Verdi-Toro, oppure Ounas. Il Napoli decide

Con l’arrivo di Lozano in Italia per le visite, ora il Napoli dovrà prendere una decisione su Verdi e Ounas. Uno dei due può partire. Su Verdi c’è Toro da settimane con il gradimento totale del diretto interessato. Se i granata rispetteranno l’opzione del prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di circa 20 milioni, più o meno come per Inglese al Parma, l’operazione andrà in porto. Per il Napoli sono condizioni imprescindibili. Altrimenti si valuteranno le opzioni per Ounas.

Foto: Twitter ufficiale Napoli