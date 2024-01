Lorenzo Venuti può lasciare il Lecce in questa sessione di mercato per avere maggiore visibilità. Ci sono quattro squadre che stanno seguendo la situazione: la Salernitana, la Cremonese (che resiste proprio all’assalto Salernitana per Sernicola), il Cagliari e il Palermo (che segue con forte interesse Amian dello Spezia).

Foto: Instagram Lecce