L’indiscrezione: Venezia, visite per Neri portiere 2002 già vicino all’Atletico Madrid

Un portiere di prospettiva per il Venezia. Si tratta di Filippo Neri, classe 2002, liberatosi dal Livorno dopo i noti fatti e che ha avuto un periodo di prova con l’Atletico Madrid. Profilo apprezzato, ma poi la decisione di non andare avanti per la tradizione di non ingaggiare – tranne rare eccezioni – stranieri per le giovanili. Ma su Neri ha messo gli occhi il Venezia, le sue qualità non in discussione. Nelle prossime ore visite e firma.

Foto: logo Venezia