L’indiscrezione: Vecino-Celta Vigo in chiusura. E su Belahyane…

01/02/2026 | 23:15:32

Matias Vecino pronto a volare in Spagna, ci sono gli accordi con il Celta Vigo, la Lazio lo ha liberato confermando l’esclusiva di poche ore fa. Vecino era in scadenza con il club biancoceleste con un’opzione che evidentemente a nessuno interessava confermare. Siamo ormai allo scambio dei documenti, Vecino va al Celta Vigo. E ora la Lazio potrebbe decidere di non liberare Belahyane (che, come anticipato, ha l’accordo per un ritorno a Verona) in assenza di un nuovo centrocampista.

Foto: Instagram Vecino