Nikola Vasic giocherà in prestito per un’altra stagione con il Vasalunds, il club svedese che lo aveva accolto già lo scorso inverno. C’è il via libera della Reggina per un nuovo campionato nel suo Paese dell’attaccante classe 1991. Vasic aveva una richiesta della Vis Pesaro, ma ha preferito restare al Vasalunds.

Foto: sito Reggina