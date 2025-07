L’indiscrezione: Varone, la Salernitana scavalca il Catania. In arrivo il via libera

Ivan Varone sta aspettando il via libera per andare alla Salernitana. Per il centrocampista classe 1992 di proprietà dell’Ascoli ormai il sorpasso del club granata è definito, dopo che negli ultimi giorni il Catania aveva privato a chiudere l’operazione. Ma l’irruzione della Salernitana ha fatto la differenza, ormai siamo ai dettagli.

Foto: instagram Ascoli