L’indiscrezione: Vandeputte al Catanzaro, scambio di documenti

Un’altra telenovela sta per terminare. Jari Vandeputte, esterno offensivo belga classe 1996, è sul punto di tornare a Catanzaro. Vandeputte era stato accostato ad altri club, in realtà aveva dato la precedenza ai calabresi. Sullo scambio dei documenti in corso bisogna sempre avere prudenza, ricordando com’è finita con Ronaldo poi passato al Vicenza. Ma stavolta, proprio con il Vicenza, gli accordi sono stati raggiunti. E il Catanzaro ha fatto uno sforzo economico per mettere nuovamente Vandeputte a disposizione di Vivarini.

Foto: Catanzaro