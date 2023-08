L’indiscrezione: Van de Ven dal Wolfsburg al Tottenham, le cifre

Il Tottenham ha chiuso in colpo importante per la difesa. Si tratta di Micky Van de Ven, difensore centrale olandese classe 1993 di proprietà del Wolfsburg e in scadenza di contratto nel 2027. I negoziati sono andati avanti in giornata, ci sono gli accordi totali con Van de Ven a siamo ai dettagli tra i due club. Operazione da 50 milioni di euro, presto verranno preparati i documenti e Van de Ven sarà pronto per la sua nuova esperienza in Premier.

Foto: Instagram Van de Ven