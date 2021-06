L’indiscrezione: Udinese, con Zanetti a Venezia via libera a Maran. Pippo Inzaghi non convince

La lista per la panchina dell’Udinese, con Gotti più fuori che dentro, era stata anticipata da Sportitalia lo scorso 21 maggio: Paolo Zanetti in pole, Rolando Maran (vecchio pallino) a ruota, terzo incomodo Pippo Inzaghi. Zanetti ha quasi deciso di restare a Venezia, ecco che salgono le quotazioni di Maran, mentre Inzaghi non convince. La decisione è imminente.

FOTO: Twitter Chievo