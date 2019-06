L’indiscrezione: Udinese, c’è Pierpaolo Marino in pole

Vi avevamo parlato ieri dei contatti tra Nicola Salerno in pole per la poltrona di direttore sportivo dell’Udinese. Negli ultimissimi minuti c’è stato un sorpasso che dovrebbe essere decisivo, quello di Pierpaolo Marino. Pole consolidata con possibili novità già nel corso della giornata. E’ l’estate dei ritorni: dopo Pradè alla Fiorentina e Boban a un passo dal Milan, ecco Marino che viaggia verso un ritorno in Friuli, manca poco.

Foto: GettyImages