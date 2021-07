L’indiscrezione: Tutino-Salernitana, nuovi contatti

Gennaro Tutino era stato accostato al Parma, ma come abbiamo già raccontato al momento non ci sono i margini per un accordo. Il Napoli parte da una base di 10 milioni e ne chiede 8 per chiudere. Al momento la situazione è bloccata, e come già raccontato, su Tutino resta forte la Salernitana che nelle ultime 24 ore ha parlato con il Napoli per un prestito con diritto di riscatto. Tutino tornerebbe volentieri a Salerno: è stato protagonista della promozione dalla B, vorrebbe giocare anche in A. Attesi sviluppi nei prossimi giorni.

Foto: Twitter personale Tutino