L’indiscrezione: Tutino, grande sforzo del Cosenza. Ma l’Empoli farà un’offerta

Il Cosenza ha fatto un grande sforzo per riscattare Gennaro Tutino, protagonista assoluto nell’ultimo campionato di B, versando 2,5 milioni al Parma. Tutino sta molto bene a Cosenza, dove è più di un idolo. Ma è normale pensare che possa esserci qualche proposta per lui, ovviamente a cifre superiori rispetto ai 2,5 milioni. Una strada porta all’Empoli che non a caso avrà come direttore sportivo Gemmi ex Cosenza e che segue Viali per la panchina. Certo, ci vorrà una proposta giusta, il Cosenza spera di resistere, ma la situazione relativa a Tutino va seguita.

Foto: instagram Tutino