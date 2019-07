Fioccano le richieste per Gennaro Tutino, talento purissimo di proprietà del Napoli reduce da una buonissima stagione in B a Cosenza. Almeno quattro club hanno bussato alla porta de club azzurro, ma sono stati respinti. Per il momento il Napoli sta valutando altre cose, per esempio l’uscita di Verdi in caso di offerte allettanti. E quindi il futuro di Tutino oggi è in stand-by.

Foto: sito ufficiale Napoli