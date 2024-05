L’indiscrezione: Tudor, nessun incontro con la Lazio. Ma situazione molto delicata

Igor Tudor non ha incontrato la Lazio nel pomeriggio, abbiamo verificato e non ci sono tracce. Notizia priva di fondamento. L’allenatore è in Croazia, ha avuto un colloquio telefonico con i dirigenti del suo attuale club, ha espresso il suo rammarico per l’addio di Kamada perché ci teneva molto alla conferma. Ma la situazione resta delicatissima perché Guendouzi andrebbe via se restasse Tudor perché la Lazio non intende mettere in discussioni gli investimenti Isaksen e Rovella, per ora ci fermiamo qui. Abbiamo la sensazione che la Lazio non si strapperebbe i capelli se andasse via Tudor, ma per ora lascia la palla al croato. Alla finestra il Bologna, Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri e sullo sfondo Raffaele Palladino, tutti interessati: può davvero accadere di tutto. Intanto, la Lazio ha dato il via libera all’Al-Dubai per Luis Alberto, operazione da 10 milioni più bonus. Il club di Lotito aspetta la documentazione e le garanzie bancarie, poi l’addio del Mago potrà essere formalizzato.

Foto: instagram Lazio