L’indiscrezione: Tudor-Lazio, vertice confermato per stasera

Igor Tudor e la Lazio è una cosa sempre più concreta dopo le prime indiscrezioni che vi abbiamo già raccontato nel pomeriggio di martedì. Ma l’importante novità è di stamattina: vi avevamo anticipato la concreta possibilità di un vertice in serata, alla presenza di Anthony Seric, agente dell’allenatore croato, e con il coinvolgimento dello stesso Tudor. Tutto confermato. La richiesta è di un contratto fino al 30 giugno 2025, la stessa che era stata fatta al Napoli ma che De Laurentiis aveva respinto per poi puntare su Mazzarri. Oggi Martusciello ha allenato la squadra in vista di Frosinone, ma la Lazio pensa al futuro e si prepara al vertice per trovare gli accordi con Tudor.

Foto: Instagram Marsiglia