L’indiscrezione: Tsimikas, la Roma insiste per il prestito. C’è anche l’OM

25/08/2025 | 12:04:44

La Roma cerca un esterno offensivo (sabato scorso non sono passate inosservate le considerazioni agli antipodi di Massara e Gasperini sullo stesso argomento Sancho nel giro di poche ore), ma deve pensare a coprire altri ruoli. E oggi può essere una giornata importante in chiave Konstantinos Tsimikas, terzino sinistro classe 1996 del Liverpool, ci sarà un incontro per capire la fattibilità del prestito come vorrebbe la Roma e anche il diretto interessato che non ha più grande visibilità con i Reds. Per Tsimikas non c’è solo la Roma, che insiste, ma l’Olympique Marsiglia e un altro paio di club.

Foto: Instagram Tsimikas

