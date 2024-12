L’indiscrezione: Triestina, c’è Udoh per l’attacco

La Triestina ha ormai individuato l’attaccante. Il nome nuovo è King Udoh, classe 1997, in uscita dal Trapani. Nelle ultimissime ore è stato raggiunto l’accordo con Udoh (2 gol in questa stagione), trattativa in stato molto avanzato: mancano gli ultimissimi dettagli e poi ci sarà lo scambio dei documenti.

Foto: sito Trapani