L’indiscrezione: Triestina, c’è Magrassi per l’attacco. E Maggioni per la difesa

La Triestina si muove in vista della sessione invernale di calciomercato. Ci sono due obiettivi concreti: Andrea Magrassi, classe 1993, in uscita dal Cittadella per l’attacco e il terzino destro Tommaso Maggioni, classe 2001, di proprietà del Mantova. La trattativa per Magrassi è in stato avanzato, quella per Maggioni procede bene.

Foto: Instagram Magrassi