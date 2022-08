Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, adesso siamo veramente in dirittura d’arrivo. Alessio Tribuzzi, esterno offensivo classe 1998, è sul punto di lasciare il Frosinone per andare al Crotone. Colpo importante per la Serie C, per Tribuzzi c’erano stati anche contatti con Reggina e Cosenza, ma alla fine il Crotone sta per regalarsi una pedina fondamentale per una risalita dalla C.

Foto: Instagram Frosinone