Antonio Raimondo lascerà il Venezia (il cartellino è di proprietà del Bologna) per andare a giocare. Sull’attaccante, che aveva fatto buone cose con la Ternana, ci sono tre club di Serie B che stanno spingendo. Molto attiva la Salernitana che sta per chiudere l’operazione Cerri con il Como e che vorrebbe andare fino in fondo per Raimondo. C’è concorrenza, ma la Salernitana ci prova.

Foto: sito Venezia