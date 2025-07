L’indiscrezione: Trapp, il Como darà una risposta. Ma la priorità è Morata

29/07/2025 | 17:26:43

Il Como non ha sciolto il quiz portiere. Dopo quanto anticipato proprio una settimana fa, anche nelle ultime ore è stato proposto Kevin Trapp, in uscita dall’Eintracht, al club allenato da Cesc Fabregas. Il Como darà una risposta, ma per il momento il portiere non è una priorità come Morata. Nel frattempo sono state definite alcune cessioni, passaggio fondamentale per sfoltire l’organico, a partire dal centrocampista Braunoder al Bari (esclusiva di ieri).

Foto: Instagram Morata